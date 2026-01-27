Alertă de călătorie pentru Portugalia

Cod roșu de vreme extremă: avertismentul MAE pentru cetățenii români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Portugalia, după ce autoritățile locale au emis cod roșu pentru fenomene meteorologice extreme, cu vânt de peste 130 km/h și furtuni maritime severe.

Autoritățile portugheze recomandă evitarea litoralului, precum și suspendarea activităților maritime și recreative, inclusiv pescuitul de agrement, sporturile nautice și deplasările pe faleză sau pe plajă.

MAE sfătuiește cetățenii români să urmărească constant informările actualizate emise de Serviciul Portughez de Protecție Civilă (https://prociv.gov.pt) și să se conformeze cu strictețe la recomandările și instrucțiunile autorităților locale.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351 21 396 6463, +351 21 396 0866, +351 21 397 2648, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351 92 741 1628.