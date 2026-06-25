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Actualitate· 1 min citire
Accident cu cinci victime pe A1. Un autoturism și un microbuz s-au ciocnit violent
Accident grav pe A1
Publicat25 iun. 2026, 08:25
Sursărealitatea.net
Impact violent, joi dimineață, între un autoturism și un microbuz pe autostrada A1, în județul Argeș. Cinci persoane au fost rănite, patru dintre ele fiind transportate la spital.
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