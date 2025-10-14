NICULINA STELEA(AUR): ”ROMÂNIA A ABSORBIT EFECTIV DOAR 11% DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE ACTUALULUI EXERCIȚIU BUGETAR AL UE”

Niculina Stelea, secretatul executiv al Senatului României, critică nepăsarea Guvernului Bolojan față de contractarea și absorbția fondurilor europene aferente exercițiului bugetar 2021 – 2027 al UE.

Conform datelor oficiale ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 29 august 2025 (ultima raportare făcută), cifrele aferente Politicii de Coeziune sunt catastrofale: rambursările de la Comisia Europeană însumează 3,47 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă 11,22% din banii care pot fi accesați.

„Se vorbește mult despre PNRR, pentru a acoperi dezastrul privind absorbția fondurilor de coeziune. Ministrul Economiei, Radu Miruță, bătea câmpii la moțiunea simplă împotriva sa despre cât de capabili sunt ei să absoarbă fonduri europene. În realitate, vedem că, deși au trecut deja patru ani din acest cadru financiar multianual al UE, absorbția este doar la 11%. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, de care ar trebui să se ocupe tiktokerul Miruță, are absorbție 1,81% din banii avuți la dispoziție. Spre exemplu, Programul Tranziție Justă de care ar trebui să se ocupe miniștrii Mediului, Diana Buzoianu, și Energiei, Bogdan Ivan, are absorbție 0. Nada. Programul Educație și Ocupare, de care ar trebui să aibă grijă Daniel David, are absorbție 2,04% din ce i-a fost alocat. Acestea sunt numere oficiale ale Guvernului care nu pot fi contestate. Ele dau dimensiunea incompetenței actualilor guvernanți”, a declarat senatoarea Niculina Stelea.

AUR atrage atenția că administrațiile locale nu sunt suficient sprijinite pentru absorbția banilor europeni. Acest lucru se întâmplă din cauza politizării excesive a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională și a faptului că primarii au fost încurajați să acceseze mai degrabă proiecte prin “Anghel Saligny” în detrimentul banilor de la UE. Așa se face că absorbția pe programele regionale (6,57%) este la jumătate față de programele naționale (13,1%).

„Schimbarea recentă de la conducerea ADR Oltenia, când Sorin Grindeanu l-a eliminat pe fratele lui Paul Stănescu în detrimentul unui apropiat al Olguței Vasilescu, ne arată gradul colosal de politizare al Agențiilor de Dezvoltare Regională. Acolo, este un buboi uriaș de incompetență și, pe alocuri, corupție. De aceea, nu e de mirare că se stă foarte prost la absorbția banilor europeni de către administrațiile locale. Aici au greșit foarte mult toate guvernele ultimilor ani – Ciolacu, Ciucă, Cîțu – care au încurajat metoda mai simplă a fondurilor prin <<Anghel Saligny>> în detrimentul banilor europeni. Ei poate își imaginează că proiectele care nu vor fi încheiate prin PNRR până la sfârșitul lui iunie 2026 vor fi mutate pe fonduri structurale aferente perioadei 2021 – 2027. Acest lucru nu se va face însă ușor și nu va fi simplu. Mai ales în cazul administrațiilor locale. Deci, atunci când guvernanții bat câmpii că sunt ași în absorbția fondurilor europene, ar trebui să aibă măcar bunul simț intelectual de a verifica înainte cifrele”, a concluzionat senatorul Niculina Stelea.