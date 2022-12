La începutul lunii decembrie 2022, magiunul din prune Topoloveni duce excelența gastronomică românească pe un alt continent, în Asia. Zilele acestea, magiunul de Topoloveni participă la două târguri internaționale: „SIAL Middle East“ (Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite), între 6 și 8 decembrie, și „Food and Hotel Vietnam“, între 7 și 9 decembrie. Prezența magiunului la cele două evenimente culinare internaționale este susținută de Uniunea Europeană, prin programul „Discover European Treasures“, un proiect care își propune promovarea produselor certificate la nivel european. Astfel, în cel de-al unsprezecelea an de Indicație Geografică Protejată, magiunul din prune Topoloveni, primul produs românesc care a primit din partea Uniunii Europene această certificare a autenticității și a calității, continuă să spună lumii că România are o tradiție culinară semnificativă. Datorită Indicației Geografice Protejate și prin diferite programe europene, magiunul din prune Topoloveni a ajuns anul acesta și la alte târguri din afara țării și din România. Câteva dintre cele mai importante sunt Gulfood Dubai, VietFood & Beverage (Ho Chi Minh), FHA – Food & Beverage Singapore și INDAGRA.

Pentru Sonimpex Topoloveni, compania care fabrică magiunul din prune Topoloveni și multe alte produse, toate 100% naturale, sfârșitul de an a venit și cu un alt eveniment important: deschiderea la final de noiembrie a unui nou magazin propriu, în Pitești, pe bulevardul Eroilor, nr. 2. Magazinul este cel de-al cincilea prin care Sonimpex Topoloveni face vânzare directă și vine să se adauge celor două magazine din București (de pe str. C. A. Rosetti, nr. 26 și blvd. Carol I, nr. 57), punctului de vânzare de la fabrica din Topoloveni (str. Maximilian Popovici, nr. 56) și magazinului online de pe www.magiun-sonimpex.ro.

Magazinele proprii Topoloveni au pe rafturi o mulțime de sortimente de magiunuri, dulcețuri, gemuri și alte alimente precum zacuscă, bulion sau sarmale de post. În fiecare an și chiar în fiecare sezon, Topoloveni își îmbogățește gama. Doar în toamna lui 2022 compania a pus pe piață trei noi produse: Supă cremă de roșii, Roșii românești cuburi și Fasole galbenă în saramură. „Există pe piață o mulțime de variante de mâncare. Și foarte puține variante de hrană, adică alimente fără adaos de zahăr, fără E-uri, fără conservanți și fără aditivi. Pentru că nevoia de produse naturale și hrănitoare e mare, ne îmbogățim periodic gama, chiar și în anii mai dificili, ca 2022. Și asta în ciuda concurenței neloiale cu care ne confruntăm de ani în șir și care, de fapt, face ca fiecare an să fie pentru noi unul complicat. Dincolo de asta, ne bucurăm că putem oferi alternative de hrană potrivită pentru persoanele cu diferite probleme de sănătate, ca diabetul. Magiunul nostru din prune poate fi consumat și de către persoanele cu diabet, după consultarea medicului. Și nu o spunem doar noi, o spune și un studiu realizat de către Institutul pentru Diabet, Nutriție și Boli Metabolice N. C. Paulescu.“ – a declarat Bibiana Stanciulov, Director General Sonimpex Topoloveni.

Absența zahărului adăugat din produsele dulci, o marcă a Sonimpex Topoloveni, a fost certificată anul acesta prin introducerea tuturor dulcețurilor Topoloveni în Registrul Național al Mențiunilor Nutriționale și de Sănătate, alături de magiunul din prune Topoloveni, care figurează în acest registru al Ministerului Sănătății încă din 2020.

Datorită conținutului 100% natural și procesării termice blânde, la temperaturi controlate, patru dintre cele mai cumpărate produse Topoloveni au fost încadrate anul trecut în categoria Nutri-Score A. Deși, la solicitarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, sistemul de etichetare Nutri-Score a fost amenințat cu dispariția de la data de 1 noiembrie 2022 și are în continuare un statut incert, consumatorii vor putea totuși să-l regăsească pe etichete cel puțin până la 1 mai 2023. Dincolo de sistemele de etichetare, de deciziile în schimbare și de viziunile diferite asupra a ceea ce ar trebui să însemne „protecția consumatorului“, calitatea produselor Topoloveni rezultă și dintr-un gest simplu și extrem de util: citirea ingredientelor de pe etichete.

Despre Topoloveni

Sonimpex Topoloveni, Furnizor al Casei Regale a României, și-a propus să ofere soluții pentru un stil de viață sănătos și echilibrat, punând pe piață exclusiv alimente funcționale. Alte obiective importante ale companiei sunt să promoveze tradiția culinară românească și să susțină economia locală, achiziționând exclusiv fructe și legume românești.