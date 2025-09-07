VREMEA 7 SEPTEMBRIE. VREME NEOBIȘNUIT DE CALDĂ ȘI AVERSE LOCALE

Astăzi, vremea va fi în continuare mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, în special în vestul și în sudul țării unde se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după-amiaza și seara, local în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, iar la începutul nopții, posibil și în nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei.

Îndeosebi la munte, în intervale scurte de timp, izolat cantitățile de apă vor depăși 15…25 l/mp. Vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări în sud-estul teritoriului, dar și în timpul ploilor, în general cu viteze de 40…50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 26 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. În a doua parte a nopții, izolat se va forma ceață, îndeosebi în vest și centru.

În București, vremea va fi călduroasă, astfel că temperatura maximă va fi de 31…32 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 13…16 grade

