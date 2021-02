Vlad Voiculescu: „Am auzit doar ca e ceva in neregula cu diploma mea de la facultate, ca aveti probleme cu declaratia mea de avere. (…) Am publicat diploma acum trei luni pe contul meu de Facebook. Exista de asemenea un raport al agentiei France-Presse, care a verificat veridicitatea acelei diplome. (…) Ati putea sa scrieti universitatii. Ati vorbit despre diploma mea, ati verificat doar un curs. Exista un atestat al Ministerului Invatamantului. (…) Cand am depus declaratia de avere in luna septembrie 2020, am depus declaratia de avere pentru veniturile din anul 2019, ultimul an fiscal. In 2021, am depus pentru anul fiscal 2020. Nu e nicio problema. Aveti toate declaratiile mele de vedere, le puteti consulta. Ati verificat declaratia mea de vedere din 2016? (…) Va rog sa o postati pe ecran, am trait din economii. (…) Am terminat masterul la Viena, cele doua cicluri erau impreuna. Nu se aplicase programul Bologna. Am terminat masterul in 2011, la Viena. (…) Nu am fost niciodata broker, am lucrat la o banca. La banca lucram ca junior, era o pozitie in care lucrau studentii. Salariul era de 1070 de euro. (…) Tot ce ati spus despre mine sunt minciuni ordinare. (…)