VLAD MORAR, ÎN REVENIRE FIZICĂ, A MARCAT PRIMUL GOL PENTRU FC ARGEȘ ÎN ACEST SEZON

În etapa a 10 din Liga 2, Vlad Morar a marcat primul gol în acest sezon pentru FC Argeș, fiind în revenire fizică după o accidentare. Prima reușită a venit în jocul cu Chindia Târgoviște, când a deschis scorul, la final fiind 2-1. Vlad Morar este unul dintre jucătorii în care Bogdan Andone își pune mari speranțe. A evoluat doar 45 de minute cu Chindia Târgoviște, fiind al patrulea meci din campionat în care s-a aflat pe teren, după duelurile cu Steaua (etapa 1), CSM Focșani (etapa 2) și Corvinul Hunedoara (etapa 8).

La finalul confruntării cu Chindia, Morar a spus că are un pariu cu antrenorul Bogdan Andone, probabil referitor la golurile pe care le va marca în acest sezon. Jucătorul are încredere că poate marca mai multe goluri. ”Sunt bucuros pentru cele trei puncte, aveam nevoie să continuăm meciul de la Metaloglobus. Sunt bucuros mai mult pentru echipă decât pentru mine. Avem noi doi, eu și antrenorul Andone, mai multe pariuri, sper să câștig și altele. Am întâlnit o echipă agresivă, care joacă cu baloane lungi, dar ne-am adaptat și am câștigat. Sper să marchez cât mai mult, dar important e să câștige echipa. Îmi doresc ca suporterii să fie în număr cât mai mare lângă noi, avem nevoie de ei”, a declarat Vlad Morar, la finalul partidei FC Argeș – Chindia Târgoviște.

Fotbalistul a venit de la UTA, în această vară, bifând la arădeni 7 meciuri în stagiunea de Superligă de anul trecut. Morar a debutat în fotbalul românesc la Universitatea Cluj, echipa unde s-a format. Dublu campion al României, în sezoanele 2016-2017 şi 2022-2023, ambele cu Farul Constanţa, Morar a mai câştigat şi o Cupă a României, în sezonul 2012-2013, cu Petrolul Ploieşti. A trecut în carieră pe la Universitatea Cluj, Petrolul Ploieşti, Beitar Ierusalim (Israel), Rapid Bucureşti, ASA Târgu Mureş, Viitorul Constanţa, Farul Constanţa, Panetolikos (Grecia), UTA, Gaz Metan Mediaş, Dinamo Bucureşti, Farul Constanţa şi Niki Volou (Grecia).

