Ceață joi dimineață. Vizibilitate redusă în trafic sub 200 metri și, izolat, sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Alba, Constanța, Tulcea, Mureș și Suceava, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri.

Conducătorii auto care se deplasează în aceste zone sunt sfătuiți să sporească atenția la volan, să reducă viteză, să evite manevrele riscante în trafic, să folosească în mod corespunzător luminile din dotarea autovehiculelor și să mărească distanța de siguranță între vehicule.