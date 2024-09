VIROEL MOICEANU, ÎN AȘTEPTAREA PRIMULUI NEPOT

Fostul mare jucător al echipei FC Argeș, Viorel Moiceanu, se pregătește să devină bunic pentru prima dată, fiind extrem de fericit și emoționat de această veste minunată.

Fostul mare jucător al echipei FC Argeș, Viorel Moiceanu, este în culmea fericirii. Peste o lună, cel supranumit „arma secretă” de către maestrul Ioan Chirilă, va deveni pentru prima dată bunic. Nora sa, Roxana, este însărcinată în luna a opta, iar la finalul lunii viitoare va aduce pe lume un băiețel.

Fostul jucător piteștean așteaptă cu nerăbdare momentul și visează la clipele când îi va povesti nepoțelului despre perioada de glorie a clubului din Trivale. „Este un eveniment de referință pentru mine. Bucuria este similară cu aceea pe care am simțit-o în anul 1979, când am obținut titlul de campion al României, cu FC Argeș.! Număr zilele și mă rog ca micuțul să vină pe lume sănătos! Nu-mi mai doresc decât sănătate, să-i pot povesti nepotului despre Nicolae Dobrin, cel mai mare fotbalist al echipei FC Argeș, să-i spun că am dat gol în poarta Valenciei lui Kempes, în Cupa UEFA. Să-i vorbesc despre unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut vreodată FC Argeș, Florin Halagian. Îmi dau lacrimile și acum când îmi amintesc”, ne-a povestit Viorel Moiceanu.

Sursa: Realitatea de Arges