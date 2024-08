ARCHANGELS FEST: Paradă Moto, Trupe Rock și Premii în Topoloveni

Celebrul festival Archangels Fest aduce paradă moto, concursuri cu premii și trupe rock pe Aerodromul din Topoloveni între 6-8 septembrie.

Pe toate le găsești pe Aerodromul din Topoloveni, între 6-8 septembrie, la Archangels Fest. Celebrul festival a pus deja orașul din ținutul magiunului pe harta rockerilor și a motocicliștilor, care vin și de peste hotare să asculte trupe celebre.

Anul acesta, organizatorii au venit cu surprize pentru participanți. Prima seară este dedicată trupelor care aduc un tribut marilor nume din industria muzicală. Astfel, de la ora 18 vor urca pe scenă Nuanțe, My Queen by Dan Helciug (Queen), The RO/CK (AC/DC) și BLACK Metallica – trupă care revine în România, invitată special din Serbia.

Sâmbătă, la ora 14, pornește parada motoarele! La concursurile cu premii se face înscrierea de la 14:30. Există și o tombolă, iar participanții pot câștiga o motocicletă. Doar abonamentele full acces (indiferent de perioada în care sunt cumpărate) beneficiază de participare în tombola festivalului. De la ora 18 vor cânta Condorii Negri, Altar (foto), Trooper și VUNK (pentru prima dată pe Aerodromul din Topoloveni).

Biletele pot fi achiziționate din rețeaua AmBilet, dar și de la fața locului, la tarifele din categoria „Acces normal”. Doar până pe 18 august mai sunt bilete la 70 de lei! Copiii sub 12 ani intră gratis. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Primăria Orașului Topoloveni și Consiliul Județean Argeș. „Jurnalul de Argeș” și Rock FM sunt parteneri media.

Sursa: Realitatea de Arges