ACȚIUNE DE AMPLOARE A POLIȚIEI ÎN CÂMPULUNG: PESTE 80 DE POLIȚIȘTI IMPLICAȚI ÎN ACȚIUNI DE CONTROL ȘI VERIFICARE

Peste 80 de polițiști au desfășurat activități extinse de control și verificare într-o acțiune amplă în Câmpulung, incluzând filtre rutiere și verificări la domiciliile persoanelor sub măsuri judiciare.

Joi, 3 octombrie a.c., polițiștii din Câmpulung au desfășurat o acțiune cu efective mărite, de tip „razie”, pe raza de competență. Acțiunea a fost organizată în două etape, prima, la primele ore ale dimineții, în intervalul 7:00-9:00, iar a doua etapă pe timp de noapte, în intervalul 19:00-22:00. În total, peste 80 de polițiști argeșeni au desfășurat activități, alături de reprezentanți ai altor structuri, ale Ministerului Afacerilor Interne și nu numai. Au participat polițiști de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, poliție de proximitate, precum și polițiști specializați în verificarea organizării pazei. În sprijin au participat și polițiști argeșeni din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice, din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, precum și luptători ai Serviciului Acțiuni Speciale Argeș. De asemenea, activitățile au fost sprijinite de jandarmii argeșeni, de polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Câmpulung, precum și de specialiști din cadrul Registrului Auto Român.

Activitățile au constat în legitimarea de persoane, efectuarea de verificări în trafic, dar și verificări la domiciliile persoanelor aflate sub măsura controlului judiciar sau sub măsura arestului la domiciliu, și verificări la sediile unor agenți economici (baruri și săli de jocuri de noroc). Polițiștii au legitimat 327 de persoane, au verificat în trafic 257 de autovehicule, au desfășurat activități în 8 filtre rutiere și au efectuat 129 de testări cu aparatele din dotare, pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor cu efect psihoactiv. Ca urmare a abaterilor constatate au fost aplicate 63 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 20.475 de lei. De asemenea, au fost verificate 7 societăți comerciale, împrejurare în care au fost identificate 3 persoane aflate în săli de jocuri de noroc, fără a avea asupra lor actul de identitate (aspect impus prin art. 7, alin.2 din OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc).

În urma constatărilor urmează să fie înaintată o înștiințare către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, în vederea luării măsurilor legale care se impun. Tot în cadrul acțiunii, polițiștii de investigații criminale au efectuat verificări la domiciliile mai multor persoane aflate sub măsura controlului judiciar și sub măsura arestului la domiciliu, precum și activități pentru depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii.

În același interval au fost desfășurate și două percheziții domiciliare, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, în urma cărora au fost descoperite și ridicate bunuri stabilite ulterior ca fiind bunuri ce provin din săvârșirea infracțiunii ce face obiectul cercetărilor, prejudiciul fiind recuperat parțial. În această cauză, cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, pentru recuperarea prejudiciului, autorii fiind cercetați în stare de libertate.

