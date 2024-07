INTERVIU CU VALENTIN BUHĂCIANU DESPRE VIITORUL FC ARGEȘ: „SUNTEM PREGĂTIȚI SĂ PROMOVĂM”

Valentin Buhăcianu, atacantul de la FC Argeș, vorbește despre meciurile amicale, atmosfera din echipă și șansele de promovare.

Întrebat despre ultimele meciuri amicale, despre atmosfera din cadrul lotului, despre primul meci din noul campionat, cel cu Steaua București, dar și despre șansele la promovare, Valentin Buhăcianu, atacantul celor de la FC Argeș, ne-a declarat: „În ceea ce privește victoria cu Turnu Măgurele și egalul cu CSM Slatina, pot spune că au fost niște jocuri bune, în care ne-am îndeplinit obiectivele. Au fost niște jocuri în care ne-am propus să atingem niște obiective pe care le-am îndeplinit și așteptăm cu nerăbdare să înceapă campionatul. Atmosfera în cadrul lotului este una foarte bună, jucătorii nou transferați s-au integrat foarte bine, îi cunoșteam și a fost ușor pentru ei și pentru noi să ne adaptăm antrenamentelor și meciurilor amicale programate de antrenorul Nicolae Dică. Urmează să ne pregătim bine și să începem cu bine campionatul. Avem primul meci cu Steaua, un meci greu, un meci pe care abia îl așteptăm și pe care îl vom câștiga. Referitor la întrebarea ce șanse are în momentul acesta F.C. Argeş să promoveze direct în Liga I, pot spune că avem tot ce ne trebuie să promovăm. În ceea ce mă privește, eu am contract cu FC Argeș la fel ca anul trecut, pe un an de zile”.

Sursa: Realitatea de Arges