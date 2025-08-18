URMEAZĂ MAI MULTE MODIFICĂRI LA LEGEA INSOLVENŢEI

În cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului bugetar ar urma să fie incluse şi mai multe modificări la Legea insolvenţei, iniţiată de Ministerul Justiţiei în colaborare cu Ministerul Finanţelor şi ANAF.

Printre propuneri se numără reducerea ca durată a procedurii şi creşterea gradului de recuperare a impozitelor şi taxelor ce revin societăţilor aflate în insolvenţă, precum reducerea duratei procedurii insolvenţei.

Proiectul de lege va fi promovat în perioada imediat următoare şi ar urma să instituie prezumţia potrivit căreia nedepunerea situaţiilor financiare şi a declaraţiilor fiscale prezumă, până la proba contrară, neţinerea contabilităţii conform legii, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiţiei.