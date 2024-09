MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN 679D ȘI A PODULUI DE LA UNGHENI, FINALIZATE CU SUCCES

Recepția lucrărilor la DJ 679D și podul asociat se apropie, oferind beneficii comunității locale.

Președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă, împreună cu administratorul public Cristian Puiu, directorul Regiei Autonome Județene de Drumuri, Alina Nicolau, primarul Iulian Miu, parlamentarii Cristina Stocheci, Ovidiu Puiu, Remus Mihalcea și alți edili din sudul județului, s-au deplasat joi, 19 septembrie, la Ungheni, acolo unde se finalizează modernizarea DJ 679D, pe o lungime de 7 kilometri, precum și a podului de pe acest drum. Lucrările la drum au început anul trecut, iar recepția va fi în aproximativ o lună – potrivit unui comunicat al C.J. Argeș. Valoarea investiției se ridică la 19,3 milioane lei, cu TVA, fiind finalizată din creditul bancar al Consiliului Județean Argeș, contractat exclusiv pentru proiectele de dezvoltare din județ. DJ 769D îndeplinește toate condițiile pentru a fi considerat un drum european, pe lângă modernizarea covorului asfaltic fiind amenajate și 34 de podețe transversale, acces la peste 200 de proprietăți și aproape 3 kilometri de șanțuri betonate. La podul în lungime de 12 metri, finanțat tot din bugetul Consiliului Județean, recepția va avea loc în maximum două luni – mai arată sursa citată.

„Obligația noastră, a celor de la Consiliul Județean, este să asigurăm toate condițiile pentru dezvoltarea comunității păstorite de dl primar Iulian Miu și nu numai. Eforturile noastre s-au concretizat și am reușit să avem în cei patru ani din acest prim mandat investiții record în infrastructură, dar totul se datorează echipei de la Consiliul Județean, precum și cooperării pe care am avut-o cu primarii și parlamentarii de Argeș. Tocmai de aceea, astăzi suntem aici alături de colegii noștri parlamentari și de primarii din zona de sud. În maximum 30 de zile vom face recepția la acest drum în valoare de peste 4 milioane de euro, un drum ce poate fi considerat un drum european, cu toate amenajările necesare.

Aici, la insistențele d-lui primar Miu, am construit și acest pod, o investiție de aproximativ 500.000 de euro. Este o investiție pe care am suportat-o în întregime din bugetul Consiliului Județean Argeș. Este un pod de mare importanță. Înainte era un podeț aici, dar am înțeles cu toții că era nevoie de o construcție care să permită în primul rând fermierilor să o traverseze cu utilajele, pentru că vorbim de o zonă cu un mare potențial agricol. Și acest proiect, alături de alte drumuri pe care le avem în lucru, inclusiv pe fonduri europene, vor aduce, fără îndoială, zona de sud a județului la standarde care să permită, prin susținerea venită de la autoritățile locale, la o dezvoltare demnă de zilele noastre” – a spus președintele Ion Mînzînă.

„Vreau să mulțumesc președintelui Ion Mînzînă, consilierilor județeni și parlamentarilor noștri de Argeș pentru colaborare, iar acest drum și podul care este acum aproape de finalizare sunt dovezi că în echipă putem să ne dezvoltăm comunitățile noastre. Fără acest efort financiar, fără implicarea tuturor, nu am fi avut aceste rezultate. DJ 679D și podul acesta sunt foarte importante nu doar pentru locuitorii din comuna Ungheni, ci și din celelalte comune vecine. Sunt importante și pentru producătorii agricoli, venim astfel în sprijinul lor, pentru că aveau nevoie și de un pod pe care să îl poată traversa în siguranță cu noile utilaje moderne care au un gabarit mai mare. Datorită echipei pe care o avem suntem astăzi aici și cred că numai împreună putem asigura dezvoltarea economică a comunităților noastre” – a spus, la rându-i, Iulian Miu, primarul comunei Ungheni.

Sursa: Realitatea de Arges