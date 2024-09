NELSON MONDIALU’ ȘI AURUL MOȘTENIT: SECRETUL DIN SPATELE IMAGINILOR CU BANI ȘI BIJUTERII

Nelson Mondialu’ și moștenirea sa impresionantă de aur, dezvăluită într-un interviu exclusiv.

Va fi oare adevărat că Nelson Mondialu’, cunoscut pentru postările sale cu bani și bijuterii pe rețelele de socializare, provine dintr-o familie bogată de romi?

Conform spuselor sale pentru fanatik.ro, Nelson susține că moștenește nu mai puțin de 3 kg de aur de la familia sa. Acesta explică că aurul reprezintă o rezervă pentru situații dificile: „Eu mă trag dintr-o familie de oameni grei. Și la ora actuală am din moștenire 3 kg de aur. Am tot pus deoparte, pentru că aurul îl pui în câte un borcan și-l ții îngropat acolo. O casă, unde o pui?! Aia nu o mai poți ascunde. Vine statul și zice: hai să punem impozit. Pe aur cum mai pui? Doamne ferește, de vine vreo nenorocire sau vreo foamete, scot câte un ineluș cu piatră albastră și cumpăr o conservă. Adevărat?! Așa, cu casa ce fac? Nu fac nimic!”, a dezvăluit Nelson Mondialu’ pentru FANATIK.

În plus, Mondialu’ a afirmat că nu se bazează pe o pensie, preferând să renunțe la aceasta: „Nu, eu n-am pensie. Eu nu am pensie pentru că am refuzat. De ce?! Pensia aia micuță care vine mai mult mă pune pe drumuri. Decât să mă duc să pierd timp, mai bine o las la un amărât. Așa mai bine mă lipsesc”.

Sursa: Realitatea de Arges