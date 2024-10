FILARMONICA PITEȘTI GĂZDUIEȘTE UN CONCERT DE MARIMBĂ CU INTERPREȚI JAPONEZI DE TOP

Filarmonica Pitești organizează un concert de marimbă susținut de interpreți japonezi de renume la Centrul Multifuncțional.

Filarmonica Pitești, în colaborare cu The Japan Foundation și Romanian Music Society in Japan, va găzdui sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 19.00, un concert de marimbă la Centrul Multifuncțional. Acest eveniment aduce pe scenă interpreți de frunte ai școlii nipone de percuție, sub conducerea muzicală a lui Kuniko Kato.

Turneul grupului japonez Ix Percussion a debutat la București și își va continua traseul la Pitești, înainte de a se încheia la Brașov. Programul cuprinde lucrări semnate de compozitori precum Iannis Xenakis, Keiko Abe, Toru Takemitsu, Béla Bartók, Rengo Azuma, Kana Yokouchi, oferind o diversitate muzicală remarcabilă.

Ansamblul cu marimbă IX Percussion a câștigat Marea Premiu la Concursul Internațional de Muzică „România” din 2023, organizat de Romanian Music Society in Japan, confirmându-și talentul și originalitatea artistică.

Biletele pentru acest concert pot fi achiziționate de la casieria instituției sau online, de pe www.bilete.ro, la prețuri accesibile de 40 de lei sau 30 de lei, în funcție de categoria locului. Beneficiind de reduceri speciale, elevii, studenții și pensionarii sunt invitați să se bucure de această experiență muzicală deosebită.

