POLIȚIA DIN SPANIA CĂUTĂ UN SUSPECT DUPĂ CE UN BĂIAT DE 11 ANI A FOST ÎNJUNGHIAT PE UN TEREN DE FOTBAL

Poliția spaniolă caută un bărbat suspectat de înjunghierea unui băiat de 11 ani pe un teren de fotbal.

Politia din Spania il cauta pe un barbat suspectat ca l-a ucis prin injunghiere pe un baiat de 11 ani pe un teren de fotbal, relateaza BBC, citand presa locala. Victima se juca impreuna cu alti copii in momentul cand a fost atacata de un individ care purta o gluga. Atacul a avut loc duminica dimineata, in jurul orei locale 10, in Mocejon, in apropiere de orasul Toledo din centrul Spaniei. Suspectul, un tanar de aproximativ 18 ani, a fugit de la locul faptei. Autoritatile au declansat o ampla operatiune pentru a-l captura. Potrivit radiodifuzorului RTVE, un elicopter si o duzina de patrule au fost trimise pe urmele atacatorului.

Administrația din Mocejón, un oraș cu o populație de aproximativ 5.000 de locuitori, urmează să declare trei zile de doliu. „Cu mare tristețe am primit vestea uciderii unui minor în Mocejón (Toledo), după ce a fost atacat cu un obiect ascuțit. Garda Civilă a inițiat o operațiune de amploare pentru arestarea autorului. Toată compasiunea mea pentru familia și prietenii decedatului, precum și pentru locuitorii din Mocejón”, a scris pe platforma X Milagros Tolon, reprezentantul guvernului spaniol în regiunea Castilla-La Mancha.

Sursa: Realitatea de Arges