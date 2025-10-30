UN AVION ZBOARĂ DEASUPRA SIBIULUI DE MAI MULTE ORE. EXPLICAȚIILE AEROPORTULUI

Astfel de zboruri de instruire nu sunt o noutate, ele având loc și în trecut, iar uneori au generat îngrijorare în rândul sibienilor care s-au întrebat dacă pilotul are probleme. Aeroportul confirmă că este vorba despre un program de zboruri-școală, iar manevrele deasupra orașului sunt controlate și planificate.

Prin aceste exerciții, compania Wizz Air asigură instruirea și pregătirea continuă a piloților săi, menținând astfel standardele de siguranță înalte pentru pasageri, conform oradesibiu.ro.

Sibienii sunt rugați să nu se alarmeze în cazul auzirii sau văzând aceste aeronave în zborurile repetitive deasupra orașului. Programul de antrenament este programat să se încheie în jurul orei 17:00.