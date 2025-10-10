ULTIMA ORĂ: CĂLIN GEORGESCU A DEPUS PETIȚII LA CSM ÎMPOTRIVA LUI NICUȘOR DAN ȘI A LUI ALEXANDRU MURARU. ACUZAȚII GRAVE DE INGERINȚE ÎN JUSTIȚIE – DOCUMENTE

Călin Georgescu a depus petiții la Consiliul Superior al Magistraturii, după ce Alexandru Muraru a sesizat Parchetul și a cerut arestarea sa. Fostul candidat interzis la prezidențiale a depus o petiție și împotriva președintelui Nicușor Dan, pentru că a intervenit în justiție.

Cele două petiții au la bază o serie de argumente formulate de avocații liderului suveranist împotriva lui Nicușor Dan, dar și a lui Alexandru Muraru, potrivit jurnalistei Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, care a consultat documentele.

Cei doi ar fi distrus prezumția de nevinovăție, implicându-se în actul de justiție și exercitând presiuni și ingerințe.

 
 

Deputatul PNL Alexandru Muraru a sesizat Parchetul și a cerut arestarea sa, pe motiv că ar fi schițat salutul legionar.

