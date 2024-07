COMESAD BCR OPEN: Turneul de Tenis ce Adună Elitele Internaționale la Pitești

În perioada 29 iulie – 4 august, terenurile de tenis de câmp din Complexul Sportiv COMESAD găzduiesc prestigiosul Turneu COMESAD BCR OPEN.

În perioada 29 iulie – 4 august, terenurile de tenis de câmp din Complexul Sportiv COMESAD (Aleea Petroliștilor nr 6, cartier Traian) vor fi scena Turneului COMESAD BCR OPEN, ajuns la a-XI-a ediție, organizat de CST COMESAD în parteneriat cu BCR PITEȘTI. În acest an vor concura sportivi din 18 țări. „În calificări, programate pentru zilele de 28 și 29 iulie, vor fi prezenți 32 sportivi, în majoritate jucători români, fapt ce le crește exponențial șansele de a accede pe tabloul principal. Tabloul principal va fi de 32 la simplu și de 16 la dublu. Turneul va fi dotat cu premii in valoare de 25000 $, finalistul va obține 16 puncte ATP iar câștigătorul 25 de puncte ATP. Continuând tradiția, în baza sportivă se va organiza și un meci demonstrativ, care va aduce de o parte și de cealaltă parte a fileului personalitați din lumea tenisului, a fotbalului și a mediului de afaceri. Vor fi pe teren oficiali ai echipei de fotbal RAPID București (Dan Șucu – Acționar majoritar și Vasile Maftei – Director tehnic al Centrului de copii și juniori) și reprezentanți de seama ai sportului alb (Adrian Ungur si Marius Comănescu)”, au transmis organizatorii. Spectatorii se vor bucura de tenis de calitate, dar și de surprize, întrucât vor fi organizate tombole (la meciul demonstrativ și la finală), iar BIJUTERIA TEILOR, ARSIS și ALTERNATIVO by ANGLO-ROM vor acorda premii. Turneul poate fi urmărit din tribune (intrarea liberă), după următorul program. Finala turneului va fi transmisă în direct pe DIGI SPORT. COMESAD BCR OPEN este un turneu de categoria M25K, înscris în calendarul Federației Internationale de Tenis (ITF) și al Federației Romane de Tenis (FRT) , ai cărui oficiali sunt Vlad Zdrențu (Supervizor) și Roxana Ilie (Director de turneu). Organizatori: CLUB SPORTIV COMESAD PITESTI, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ. Sponsori: Bijuteria TEILOR, OMNIASIG VIG, TITANIC GRUP, COMESAD, RAMADA, ALTERNATIVO by ANGLO ROM, HIDRO ARGES, NICOLE ASIST LOGISTIC, BLUART ROM GRUP, DEO MAX, ENERGOMONTAJ GRUP, PROINSTAL PIPE, ARSIS, CLEMANS ALL- GLAS.

Sursa: Realitatea de Arges