TREI LIDERI EUROPENI DE TOP, ÎN REPUBLICA MOLDOVA DE ZIUA INDEPENDENȚEI

Liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei se vor deplasa, astăzi, la Chișinău, de Ziua Independenței Republici Moldova. Vizita lor este „o dovadă a faptului că Moldova contează şi nu este singură”, a transmis Maia Sandu.

Vizita președintelui francez Emmanuel Macron, cancelarului german Friedrich Merz și premierului polonez Donald Tusk la Chișinău a fost confirmată încă de săptămâna trecută de către administrația prezidențială din Franța, care a transmis: „Liderii vor reafirma sprijinul lor deplin pentru securitatea, suveranitatea și parcursul european al Moldovei”.

Ceremonia de întâmpinare a președintelui Franței, Emmanuel Macron, cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, va începe astăzi, la ora 16.00.

Cei trei lideri, împreună cu președinta Maia Sandu, vor susține declarații de presă la sediul președinției, în jurul orei 17.00. Ulterior ei se vor adresa direct cetăţenilor, urcând pe scena din Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde va avea loc un concert dedicat Zilei Independenţei.

„O să le spun oficialilor europeni că Moldova împărtăşeşte valorile democratice, Moldova vrea să aparţină lumii libere, să facă parte din marea familie europeană, fiind o ţară solidară, fapt care l-a demonstrat”, a declarat recent Maia Sandu, într-un interviu acordat agenţiei de presă Moldpres.

Republica Moldova sărbătoreşte pe 27 august 34 de ani de la independenţă, cu o lună înainte de alegeri parlamentare din 28 septembrie, când partidul de guvernământ va încerca să-și mențină majoritatea și să-și păstreze intactă traiectoria pro-europeană.

Oficialii moldoveni au acuzat în repetate rânduri Rusia de amestec în politica internă, prin care alimentează sentimentele proruse în încercarea de a răsturna guvernul.