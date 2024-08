FILARMONICA PITEȘTI ÎN TURNÉUL „TOUR CHINA”

Filarmonica Pitești a impresionat publicul chinez cu talentul său muzical remarcabil.

Filarmonica Pitesti a fost partener/colaborator în cadrul „Tour China”, în perioada 3 iulie – 16 august 2024. În cadrul evenimentului, trei membri de la Orchestra Simfonică a Filarmonicii Pitești au fost prezenți în China: Andrei Antonovici (oboi), Alin Petra (trombon) și Răzvan-Mihăiță Antonio (trompetă).

Au fost artiști de la instituții de renume din plan național, printre care dirijorul Alexandru Ilie de la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” București și soliștii Nicoleta Maier – Opera Română Națională Iași, și Mihail Dogotari – Opera Română Națională Timișoara. În total au fost aproximativ 30 de concerte în cele mai mari orașe din China.

La aterizarea pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, artiștii au fost așteptați de managerul Filarmonicii Pitești, Gabriel Niță. „Cel mai important este faptul că în întreaga China s-a vorbit despre Pitești și Filarmonica Pitești. Le mulțumesc celor implicați: cei 3 colegi din Orchestră, dirijorului Alexandru Ilie, soliștilor Nicoleta Maier și Mihail Dogotari, concert-maestrului Otilia Ropotă, tuturor celorlalți artiști și impresarului Robert Ștefan! Suntem deschiși pentru noi colaborări prin care ne putem arăta valoarea și potențialul” a declarat Gabriel Niță, managerul Filarmonicii Pitești.

Producătorul evenimentului a fost Brightlight Music SRL, reprezentată de către CEO Robert-Alexandru Ștefan. Evenimentul a beneficiat de sprijinul companiei de stat Beijing Jingshi Culture Media Co., Ltd. (compania Ministerului Culturii din China care a organizat turneul și care s-a ocupat de operațiunile logistice), respectiv compania de stat Beijing Poly Theatre Management Ltd. (compania Ministerului Culturii din China care deține toate teatrele).

Sursa: Realitatea de Arges