Transalpina va rămâne deschis circulației rutiere pe perioada iernii, în Vâlcea și Alba, ca urmare a protocolului de colaborare dintre DRDP Craiova prin SDN Vâlcea și DRDP Cluj prin SDN Alba.

Drumul se menține deschis pentru a permite accesul turiștilor și a celorlalți participanți la trafic către stațiunile montane aflate pe teritoriul județelor Vâlcea și Alba.

La întâlnirea dintre reprezentanții D.R.D.P. Craiova și D.R.D.P. Cluj s-a stabilit ca pe această porțiune de drum, activitatea de deszăpezire să se desfășoare astfel:

• sectorul de drum cuprins între km 59+800 – km 75+200 va fi deszăpezit de către DRDP Craiova prin SDN Vâlcea, conform protocolului nr. 42406/02.09.2021;

• sectorul de drum cuprins între km 75+200 – km 79+200 va fi deszăpezit de către DRDP Cluj.

Se va asigura, de către DRDP–uri, circulația autoturismelor în condiții de siguranță, pe timpul zilei, în intervalul orar 9.00-17.00. Există însă și o restricție de viteză de 30km/h și se interzice circulația autovehiculelor cu tonajul mai mare de 3,5 t. Instituția Prefectului Vâlcea recomandă conducătorilor auto care tranzitează în perioada de iarnă rute montane să aibă autoturismele echipate pentru pentru sezonul de iarnă, să circule cu atenție și să respecte semnalizările și atenționările oficiale.

În funcție de condițiile meteorologice (ceață, ploi torențiale, furtună, ninsori, etc.), căderi de stânci sau alunecări de teren pe sectorul de drum DN 67C km 61+160 – km 79+200, circulația va fi restricționată.

Singura porțiune din Transalpina (DN67C) care rămâne închisă, iarna, este cuprinsă între OBÂRȘIA LOTRULUI (km 59+800) și RÂNCA (km 34+400), deoarece, aici, există mai multe pericole pe timpul sezonului rece (ninsori abundente, avalanșe, căderi de stânci, alunecări de teren, polei, etc.).

În data de 28 noiembrie 2022 au fost organizate controale în districtele Secției de Drumuri Naționale Vâlcea (SDN) de către Instituția Prefectului Vâlcea. La aceste controale au fost formate comisii mixte cu scopul de a verifica situația unităţilor administrativ-teritoriale, administratorilor infrastructurii rutiere, utilajelor de intervenţie utilizate în activitatea de deszăpezire, stocurilor de materiale antiderapante şi de combustibil.

Prefectul județului Vâlcea, Mihai Oprea, alături de Col. Dan Pascaru, Inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea; Cpt. Albinaru Sorin, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea; Răduț Fota Liviu, consilier, Instituția Prefectului județul Vâlcea, în prezența Lăcrămioarei State – Șef Secție SDN Vâlcea, au verificat contractele de deszăpezire, utilajele de intervenţie şi stocurile de materiale antiderapante deținute de Secția de Drumuri Naționale Râmnicu Vâlcea, în patru districte vâlcene.

Conform datelor oferite de Instituția Prefectului Vâlcea:

• Seaca: 438,96 de tone de nisip, o tonă clorură de calciu, 327 tone de sare și 3000 l carburant. De asemenea, districtul dispune de trei utilaje proprii, trei utilaje închiriate, și are încheiat un contract în vederea organizării activității de deszăpezire;

• Brezoi: 170,28 t de nisip, 3 t de clorură de calciu, 181 t de sare, 1000l carburant și are încheiat un contract în vederea organizării activității de deszăpezire;

• Voineasa: 384 de tone de nisip, 393 tone de sare, 1000l carburant și dispune de trei utilaje proprii, cinci utilaje închiriate și are încheiat un contract în vederea organizării activității de deszăpezire;

• Vidra: 968 de tone de nisip, 356 tone de sare, 1000l carburant și dispune de două utilaje proprii, patru utilaje închiriate și are încheiat un contract în vederea organizării activității de deszăpezire.

inspectat utilajele/echipamentele de intervenție în următoarele districte ale Secției Drumuri Naționale Vâlcea: Seaca, Brezoi, Voineasa, Vidra. M-am deplasat în teren pentru a mă asigura că sunt îndeplinite toate criteriile pentru a putea circula în siguranță pe drumurile publice în această iarnă. De asemenea, am verificat, la fața locului, modul în care sunt mobilizați lucrătorii SDN Vâlcea, cât și starea drumurilor.

„Menționez că tronsonul de drum din Transalpina (DN 67C) între km 59+800 (Obârșia Lotrului – Voineasa) și km 67+400 (Curpăt – Alba) va rămâne deschis pe parcursul sezonului rece 2022-2023. În ceea ce privește starea drumurilor, îi atenționez pe drumarii vâlceni că nu voi tolera abateri și le urez spor la treabă! Turiștilor și tuturor participanților la trafic le doresc multă sănătate și cât mai puține ore în trafic!”, a declarat prefectul Mihai Oprea.