TRAGEDIE PE CALEA FERATĂ, ÎN ARGEȘ. UN BĂRBAT A FOST LOVIT MORTAL DE TREN ÎNTRE LEORDENI ȘI PĂTROAIA

Un bărbat și-a pierdut viața, duminică, după ce a fost lovit de un tren în apropierea stației CFR Leordeni, județul Argeș.

La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Argeș, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și o autospecială de descarcerare, în urma unui apel la 112 care anunța accidentul produs pe calea ferată dintre localitățile Pătroaia și Leordeni.

„Din nefericire, sesizarea se confirmă. La fața locului, echipajele operative au identificat o persoană de sex masculin care prezintă leziuni incompatibile cu viața”, a transmis ISU Argeș.

În trenul implicat se aflau aproximativ 90 de pasageri, însă niciunul nu a fost rănit. Circulația feroviară în zonă a fost temporar oprită pentru intervenția autorităților.

Sursa: Realitatea de Arges