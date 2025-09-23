TRAFICANT DE DROGURI DIN EUROPA, PRINS ÎN FLAGRANT ÎN PARCAREA AEROPORTULUI DIN IAȘI

Unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa a fost capturat la Iași. Bărbatul, un cetățean albanez de 44 de ani, a fost încătușat de procurorii DIICOT chiar în parcarea Aeroportului Internațional, imediat după ce a coborât dintr-o mașină.

Alături de el se afla și unul dintre complicii săi. Cei doi aveau asupra lor 14 doze de cocaină, pregătite pentru a fi puse pe piață. Momentul flagrantului a avut loc înainte ca liderul grupării să părăsească România.

În paralel, procurorii DIICOT au descins și la locuințele traficanților. În urma perchezițiilor, au fost ridicate aproape un kilogram de cocaină și două pistoale încărcate, deținute ilegal, precum și mai multe cartușe.

Anchetatorii au găsit și bunuri de valoare. Printre acestea se numără 28 de pietre ce par a fi diamante, ceasuri de lux, monede de colecție, dar și sume considerabile de bani: cel puțin 150.000 de euro și peste 500.000 de lei.

Din grupare făceau parte trei persoane – albanezul, considerat lider, și doi cetățeni români. Toți au fost reținuți și duși la audieri.

Ulterior, procurorii au emis ordonanțe de reținere pentru 24 de ore. Cei trei urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Autoritățile îl descriu pe albanez drept unul dintre cei mai periculoși traficanți de droguri de mare risc care au acționat în Europa, cu ramificații și în România.

Sursa: Newsinn