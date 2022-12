Iată ce beneficii pentru sănătate au următoarele 5 condimente, cele mai folosite de sărbători.

Scorțișoara

Scorțișoara are o mulțime de beneficii pentru sănătate. Potrivit mai multor studii pe acest subiect, scorțișoara scade nivelul zahărului din sânge, în cazul bolnavilor de diabet de tip 2 și de asemenea reduce nivelul colesterolului și al trigliceridelor.

Ghimbir

S-a demonstrat științific că o ceașcă de ceai de ghimbir face minuni în cazul unui stomac deranjat și, totodată, calmează răul de mașină și amețeală. În același timp, ghimbirul este eficace în cazul migrenelor și al durerilor de cap, ba mai mult, poate preveni cancerul ovarian. Ghimbirul este, de asemenea, un excelent calmant pentru durerile și umflăturile cauzate de artrită.

Miez de nucă

Miezul de nucă poate regla funcționarea tractului gastro-intestinal și, în plus, te ajută să dormi. De asemenea, miezul de nucă are proprietăți anti-inflamatorii, iar mestecatul miezului de nucă are un efect foarte bun asupra gingiilor.

Cuișoare

O jumătate de lingură de cuișoare are mai mulți antioxidanți decât o jumătate de ceașcă de afine și merișoare. Cuișoarele conțin și eugenol, un compus activ, care acționează ca un antiinflamator.

Mentă

Consumă mentă iar stomacul tău îți va mulțumi pentru asta. Totodată menta calmează durerile de cap și alină simptomele colonului iritabil. Ai mare grijă dacă te confrunți cu arsuri gastice, întrucât menta nu face decât să accentueze neplăcerile.