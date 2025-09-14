TEST CRUCIAL PENTRU DANIEL DAVID: RĂMÂNE SAU NU ÎN FUNCȚIE DUPĂ MOȚIUNEA AUR?

În plin scandal în Educație, cu protestele la ușă, ministrul Daniel David are un test important de trecut. Partidul AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului, care va fi dezbătută și votată mâine în Senat.

Un test foarte important va avea loc mâine, când Daniel David va afla dacă își păstrează această funcție de ministru al Educației.

Moțiunea simplă depusă de partidul AUR, principalul partid de Opoziție din România, va fi dezbătută și votată mâine.

Reprezentanții AUR acuză haosul pe care le creează aceste măsuri de austeritate ale lui Daniel David, și aici vorbim în principal de mărirea normei didactice și tăierile salariale.

Daniel David a susținut de mai multe ori în spațiul public că nu își va da demisia, deși i s-a cerut acest lucru, pentru că – susține el – că nu s-ar face vreo schimbare.