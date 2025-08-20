TENSIUNI URIAȘE ÎN VALEA JIULUI

Situație extrem de tensionată în Valea Jiului, unde minerii riscă să rămână fără salarii. Darius Câmpean, președintele Sindicatului Muntele, a transmis în exclusivitate la Realitatea PLUS, că dacă „oamenii nu-și vor primi banii, reacția va fi spontană și imediată”.

„Conducerea complexului ne-a notificat că nu sunt bani de salarii. Și acum două săptămâni am avut aceeași problemă, iar prin intervenția noastră la minister s-au găsit resurse. Acum, în acest interval, trebuia adoptat un act normativ, dar conducerea complexului energetic nu a făcut nimic în acest sens. O incompetență totală care poate genera, începând de astăzi, mișcări sociale grave în Valea Jiului. (…) Dacă oamenii nu își vor primi banii, reacția va fi una spontană. Ne întoarcem în anii ’90. Nu credeam că în 2025 salariile oamenilor care vin corect la serviciu nu pot fi plătite la timp,” a transmis Darius Câmpean, președintele Sindicatului Muntele, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Reacția vine după ce miercuri dimineață, la ora 7:00, conducerea Complexului Energetic Valea Jiului a notificat Sindicatul Muntele că „nu se acorda salariile angajaților cf. CCM in vigoare, în data de 20 august.”

Sindicatul face un apel către ministrul Energiei si către premierul Ilie Bolojan să găsească soluții cat mai rapide pentru rezolvarea situație.