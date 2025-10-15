TENIS. JAQUELINE CRISTIAN ŞI SORANA CÎRSTEA AU AVANSAT ÎN SFERTURI, LA OSAKA

De către
Realitatea de Arges
-

Jaqueline Cristian a intrat prima în concurs şi a izbutit o remontada în duelul cu Maneiro Buzas din Spania, care câştigase primul set cu 6-0. Românca şi-a regăsit cadenţa şi siguranţa loviturilor, impunându-se în următoarele două acte, cu 6-4, 6-2. Scorul este 1-1 acum, în confruntările directe.

Cristian va juca în sferturile de finală ale turneului de la Osaka (Japonia) cu Naomi Osaka, fostul lider mondial WTA. Nipona a trecut în trei seturi de olandeza Suzan Lamens, scor 7-6, 3-6, 6-2, într-o partidă în care a cerut ajutor medical din cauza unei probleme musculare.

Calificare en-fanfare în sferturi şi pentru Sorana Cârstea, 6-3, 6-1 în faţa britanicei Katie Boulter. Sorana va juca în optimi cu învingătoarea dintre Marie Bouzková (Cehia) şi Viktorija Golubovici (Elveţia).

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.