ȚARA CARE TRANSFORMĂ PARCĂRILE ÎN GRĂDINI SUSPENDATE PENTRU A REDUCE POLUAREA ȘI A PROTEJA BIODIVERSITATEA

Japonia a lansat un proiect inedit de reamenajare urbană prin care parcările sunt transformate în „grădini plutitoare”. Suprafețele din beton sunt înlocuite cu gazon, arbuști și plante decorative, creând spații verzi care reduc poluarea, oferă un mediu mai prietenos și aduc culoare în locul griului monoton.

Acoperișurile verzi devin refugii pentru albine, fluturi și alte insecte polenizatoare, contribuind la protejarea biodiversității urbane într-un moment în care aceste specii sunt în declin la nivel global. Inițiativa sprijină echilibrul natural și oferă locuri de odihnă și hrană pentru polenizatori.

Specialiștii spun că grădinile suspendate reduc efectul de „insulă de căldură” din marile orașe, scad temperatura locală și îmbunătățesc calitatea aerului. Proiectul japonez arată că urbanizarea poate merge mână în mână cu protecția mediului, reconectând oamenii cu natura fără a compromite funcționalitatea orașului.

Modelul implementat în Japonia ar putea inspira orașe din întreaga lume, demonstrând că inovația poate fi și ecologică, nu doar tehnologică. Grădinile suspendate devin astfel un simbol al orașelor viitorului, unde natura și viața urbană se împletesc firesc.

