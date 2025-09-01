SUTE DE VICTIME DUPĂ UN CUTREMUR DE 6 GRADE, ÎN AFGANISTAN

De către

Un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit, luni dimineață, estul Afganistanului.

Seismul a fost înregistrat la o adâncime de doar 8 kilometri, potrivit BBC.

Autoritățile estimează că cel puțin 600 de morți. Alte 1.500 de persoane au fost rănite.

Răniții scoși de sub dărâmături sunt tratați în spitale.

Bilanţul victimelor ar putea creşte pentru că zeci de case s-au dărâmat, potrivit mai multor surse din guvernul taliban.

Reprezentanţii autorităţilor talibane au făcut apel la organizaţiile umanitare să sprijine operaţiunile de salvare din zonele montane izolate – unele accesibile doar pe calea aerului din cauza alunecărilor de teren şi a inundaţiilor.

Seismul a fost resimţit din Kabul până în capitala Pakistanului, Islamabad, aflată la peste 300 de kilometri distanţă.

Provincia Kunar este cea mai afectată.

Sursele BBC spun că sute de persoane sunt dispărute și că, cel mai probabil, au murit.

Un reprezentant taliban, care coordonează transportul trupurilor cu elicoptere, a declarat că într-un singur sat au murit 21 de persoane şi 35 sunt rănite.

Acesta a adăugat că replici seismice sunt resimţite şi acum în multe districte ale provinciei.

Un alt oficial din Kunar a spus că „numărul deceselor este îngrozitor”.

Deocamdată însă, nimeni nu poate oferi cifre exacte, deoarece zonele afectate sunt izolate şi greu accesibile.

Reţelele mobile nu funcţionează în unele locuri, iar în altele drumurile au fost blocate de alunecări de teren şi inundaţii.