SUSPENDARE PENTRU NEMANJA MAJDOV, CAMPION EUROPEAN ȘI MONDIAL LA JUDO

Nemanja Majdov (28 de ani), campion european și mondial la judo, a fost suspendat din toate activitățile timp de 5 luni de Federația Internațională de Judo, informează Orthodox Times. Majdov a fost sancționat, la o lună de la încheierea Jocurilor Olimpice de la Paris, pentru că a făcut semnul crucii înainte și după un meci al său.

Forul internațional de judo a luat această decizie pentru că Majdov a încălcat la Paris protocolul de concurs, care le interzice sportivilor să-și afișeze credințele religioase. Anterior, sârbul fusese avertizat de Federația Internațională de Judo pentru că a făcut semnul crucii la precedentele competiții europene și mondiale la care a participat.

În ciuda sancțiunii primite, Nemanja Majdov a precizat că nu își va schimba atitudinea, indiferent de consecințe. El și-a propus să revină în circuit după suspendarea de cinci luni. „Acum 15 zile am primit decizia că am fost suspendat pentru 5 luni de către Federația Mondială de Judo (IJF). Mi s-a interzis să particip la toate turneele, taberele și antrenamentele. Domnul mi-a dat totul, el este numărul 1 pentru mine și sunt mândru de asta. Nimic nou pentru mine personal, doar o nouă pagină în cariera mea și o nouă experiență de viață. Îmi pare rău că un sport atât de frumos și dificil a căzut în astfel de lucruri. Dumnezeu mi-a dat o carieră grozavă: Șapte medalii europene și trei mondiale. Când am început, visam să câștig măcar o medalie mare și să reușesc astfel pentru viața mea și a familiei mele, care a sacrificat totul pentru cariera mea. Am primit mult mai mult!”, a scris Nemanja Majdov, pe contul său de Instagram.

Sursa: Realitatea de Arges