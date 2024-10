SFÂNTUL DUMITRU: TRADIȚII ȘI SUPERSTIȚII DE RESPECTAT

Femeile să nu se machieze sau să se dichisească; ciobanii să își tundă caii. Sfântul Dumitru aduce reguli stricte și superstiții.

În ziua acestui mare sfânt, femeile nu au voie să se machieze, pieptene ori să se dichisească. Cele care fac asta vor primi pedeapsa un an dificil din punct de vedere gospodăresc, iar relaţia cu soţul nu va fi una uşoară. Înainte cu două zile de Sfântul Dumitru trebuie strânse toate deşeurile, crengile uscate şi frunzele pline de noroi din curte. O altă lege nescrisă ce trebuie respectată în ziua Sfântului Dumitru are legătură cu treburile casnice. Nu ai voie să speli haine şi nici să prepari mâncare la cuptor. Orice înţelegere între ciobani şi stăpânii de drept ai oilor trebuie să înceteze până pe 26 octombrie. Țăranii nu au voie să lase caii cu coama netunsa în această zi mare, celebrata de romani. Se spune că cei care nu îşi îngrijesc animalele în ziua sfântă vor primi copite din partea acestora (evident, în sens metaforic. Superstiţia se referă la faptul că animalele nu vor mai fi la fel de utile pentru treburile ţăranilor). O tradiţie din Bucovina spune că cine seamănă usturoi de Sfântul Dumitru va avea un an plin de ghinioane. Cei care nu dorm până după ora 12 noaptea vor fi mahmuri tot anul, iar cei care se culcă mai devreme de 12 vor fi norocoşi şi energici în următoarele 12 luni. Sfântul Dimitru este protectorul iernii pastorale, iar în funcţie de hărnicia oamenilor, acesta le va da o iarnă blândă sau una năprasnică.

Sursa: Realitatea de Arges