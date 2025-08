STATUL PARALEL E DISPERAT: GEORGESCU VA FI INCULPAT. MOBILIZARE URIAȘĂ, JANDARMII FAC SCUT LA PARCHET

Mobilizare fără precedent la Parchet. Garduri de protecție și dube cu zeci de jandarmi au fost aduse în fața instituției. Călin Georgescu trebuie să ajungă în aproximativ o oră în fața procurorilor. Surse citate de Realitatea PLUS precizează că urmează să i se schimbe calitatea în inculpat într-un nou dosar, așa că sistemul recurge la manevre disperate, după ce acesta a fost în mijlocul sinistraților de la Broșteni.

Astăzi, Călin Georgescu va fi chemat la Parchetul General. Din informatiile Realitatea PLUS, i se va aduce la cunoștință faptul ca va fi schimbată încadrarea din suspect în inculpat în dosarul în care este anchetat Horațiu Potra.

„Este clar ca cei de la guvern nu s-au dus acolo, presedintele nu s-a dus. a zis doar daca este cazul sau nu. Bolojan nici atat nu s-a obosit. S-a dus ministra Mediului cu lavaliera – nu cumva sa se murdareasca pe pantofiorii. Asta ii deranjeaza ca s-a dus Calin Georgescu cu cizmele de cauciuc si a pus mana pe lopata”, a declarat Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”.

Apar între timp si dezvăluiri șocante despre jocurile făcute de televiziunea fugarului Sebastian Ghiță. După ce în turul doi al alegerilor prezidențiale postul l-a denigrat pe Călin Georgescu pentru a-l ridica pe Ponta în sondaje, acum se cațără pe imaginea liderului suveraniștilor care a căpătat încrederea românilor. Totodată, se fac noi jocuri murdare pentru a-l pune pe fostul candidat care se dădea drept suveranist anti-sistem, Victor Ponta, din nou la butoane.

„Ai un popor cu o medie de inteligenta asemanatoare euglenei verzi, care se uita la unul care recita povesti de Petre Ispirescu si se extaziaza ca a venit Mesia. Ramane pe retina omului obisnuit, dupa iuresul national generat de saltarea lui Calin Georgescu din trafic si inculparea sa pentru un set de infractiuni care fac sa tremure carnea pe tine. In primul rand, imaginea de om speriat si dezorientat, pe care l-au trecut subit nevoiele fiziologice la vederea mandatului de aducere; a candidatului neinfricat care indemna poporul sa nu ingenucheze in fata inamicului”, declara Ciutacu.

Tot Victor Ciutacu a lansat o serie de atacuri fără precedent la adresa lui Călin Georgescu în cadrul emisiunilor sale, chiar înainte ca acesta să candideze pentru a doua oară la alegerile prezidențiale.

„Pupati-as talpile tale! Are discurs scris, dar nu mai conteaza. Zici ca e Sergiu Nicolaescu si Mihai Viteazu. Ca unul e inger si noi toti suntem Iude, toti suntem negri. Nu, nu suntem tata. Toti suntem ai dracu de gri. Si noi astia din presa, si voi politicienii si cavalerul asta care vine pe cal alb sa faca dreptate in Romania. E presedintele Romaniei pentru tine, prietene. Presedintele Romaniei se face in 2 tururi de scrutin”, mai spunea jurnalistul.

Jocurile mârșave au început încă din campania electorală, cand televizunea fugarului Ghiță a vrut să-l facă pe Călin Georgescu să se retragă în favoarea lui Ponta.