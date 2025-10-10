SPORUL NATURAL AL POPULAȚIEI ROMÂNIEI S-A MENȚINUT NEGATIV ȘI ÎN AUGUST

Sporul natural al populației României s-a menținut negativ în luna august a acestui an, cu un număr al deceselor mai mare de 1,3 ori decât cel al născuților-vii, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), publicate vineri.

Astfel, în perioada analizată, numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat a fost mai mare cu 812 (+6,2%), comparativ cu luna august din anul 2024, în timp ce numărul certificatelor de deces a scăzut cu 2.557 (-12,7%), iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 12 mai mic.

La nivel general, sporul natural a fost negativ atât în luna august 2025 (-3.610 persoane), cât și în luna august 2024 (-6.979 persoane).

Conform statisticii, în luna august 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 8.954 de persoane (4.621 de persoane de sex masculin și 4.333 de persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 8.601 persoane (4.547 de bărbați și 4.054 de femei).

Față de aceeași lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu 12,9%, în mediul urban (-12,8% în cazul persoanelor de sex masculin și -13% în dreptul persoanelor de sex feminin) și cu 12,5% în mediul rural (-13,6% în cazul bărbaților și -11,3% în cel al femeilor).

De asemenea, 39,9% din totalul numărului de decese s-a consemnat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 28,3% la persoanele de 70-79 ani și 16,5% la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (85 de decese), 5-19 ani (59 de decese) și 20-29 ani (84 de decese).

Datele INS relevă faptul că, în ultima lună de vară din acest an, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 16.787 de căsătorii, timp în care numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2.208.

