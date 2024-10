SOȚIA LUI CRISTI TĂNASE, IMAGINI PROVOCATOARE PE REȚELELE SOCIALE

Adina Maria, soția fostului fotbalist Cristi Tănase, a impresionat cu imagini spectaculoase de ziua ei de naștere.

Soția fostului fotbalist Cristi Tănase, Adina Maria, a captat atenția pe rețelele sociale cu o serie de imagini provocatoare postate de ziua ei de naștere. Adina Maria a împlinit 30 de ani și a marcat evenimentul printr-o ședință foto spectaculoasă, în care a fost însoțită de fiica ei de doar 6 luni, pe care o are cu „Dodel”.

„De mică mi-am dorit să fiu om mare, dar când realizam că viața nu e mereu așa cum ne dorim, înțelegem că doar iubirea aia pură ne face să fim mai buni! Ea (n.r.- fiica ei) e puterea și fericirea mea! Iar astăzi este despre mine, despre cine sunt, cum am evoluat, cum am crescut în toate sensurile. Cum am văzut defilând în timp anii mei, reușitele, eșecurile, oamenii, experiențele, familia, viața. O zi în care simt un bilanț la ce am. Mă cuprinde un sentiment de împlinire sufletească, o armonie”, a fost mesajul postat de Adina Maria.

Postarea a atras rapid sute de aprecieri din partea celor peste 33.000 de urmăritori pe Instagram. Imaginile au venit într-un moment dificil pentru Adina, care este în plin divorț de fostul jucător al FCSB-ului, după ce l-a acuzat de acte de violență, obținând chiar un ordin de protecție împotriva lui.

Cu toate acestea, Adina a renunțat recent la ordinul de protecție, permițându-i lui Cristi Tănase să își vadă fiica. În ciuda acestei schimbări, relația dintre cei doi pare că nu mai poate fi reparată.

Sursa: Realitatea de Arges