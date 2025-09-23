ȘOȘOACĂ REFUZĂ SĂ SE PREZINTE LA PARCHET: „NU ACCEPT SĂ FIU ȚINTA UNEI JUSTIȚII POLITICE”

Diana Șoșoacă le-a transmis procurorilor că nu s-a putut prezenta marți la ora 12:00 la Parchetul General, deoarece se află la Bruxelles, în cadrul activității sale de europarlamentar, iar avocatul ei este plecat din țară. Ea a fost citată în calitate de suspect într-un dosar ce vizează 11 infracțiuni, inclusiv propagandă legionară și cultul criminalilor de război.

Într-un comunicat, Șoșoacă a precizat că nu s-a sustras niciodată de la vreo anchetă și nu are de gând să o facă, dar susține că se încearcă intimidarea ei prin metode abuzive. Aceasta a acuzat Parchetul că ar amenința cu un mandat de aducere pentru a crea un „spectacol televizat”, numind măsura „scandaloasă și ilegală”.

Ea a subliniat că dreptul la apărare trebuie respectat și a respins ideea că justiția ar trebui să fie folosită „ca bâtă politică” împotriva ei sau a partidului S.O.S. România.

„Nu o să mă aduceți în cătușe. Nu am furat, nu am trădat România. Cei care se tem de adevăr vor să mă reducă la tăcere”, a transmis eurodeputata.

Șoșoacă susține că dosarul în care este vizată este unul fabricat și a promis că va denunța ceea ce numește abuzuri politice atât în România, cât și la nivel internațional. În final, ea a avut un mesaj pentru anchetatori și cei pe care îi acuză că orchestrează presiuni din umbră: „Nu veți reuși!”.

