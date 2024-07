FILARMONICA PITEȘTI: RECITAL CAMERAL CU MĂDĂLINA STAN ȘI LIANA MAREȘ

Filarmonica Pitești prezintă un recital cameral de excepție cu soprana Mădălina Stan și pianista Liana Mareș.

Filarmonica Pitești organizează sâmbătă, 27 iulie, de la ora 19:00, la Centrul Multifuncțional, un nou eveniment al stagiunii estivale 2024. Dacă joia trecută a fost o seară de jazz, de data aceasta iubitorii muzicii clasice sunt așteptați la un recital cameral extraordinar susținut de soprana Mădălina Stan și pianista Liana Mareș. În program: Wolfgang Amadeus Mozart – „Nunta lui Figaro” (aria Sussanei), Giacomo Puccini –„Boema” (valsul Musettei), Isaac Albéniz – „Tango” și „Danza Espagnola”, Vicente Llèo – „La Corte de Faraon”, Ruperto Chapí – „Las Carceleras”, George Gershwin – „The man I love” și „Somebody loves me”, Georges Bizet – „Habanera”, Vincenzo Di Chiara – „La Spagnola” și Ernesto De Curtis – „Non Ti Scordar Di Me”.

Mădălina Stan revine pe scena filarmonicii acasă, la Pitești. Concertele vocal-simfonice de la Ateneul Român i-au oferit sopranei Mădălina Stan prilejul să se remarce în abordarea unor partituri celebre sub bagheta dirijorilor Cristian Mandeal și Jin Wang. Are un repertoriu divers, interpretând mise, arii și duete sub bagheta dirijorilor Wayne Marshall, Adrian Morar, Iurie Florea, Daniel Jinga, Constantin Grigore, David Crescenzi, Alexandru Ganea, Tiberiu-Dragoș Oprea. A participat la Festivalul Internațional „George Enescu” de la București și la Festivalul „Classics for Pleasure” de la Sibiu, festival care are ca scop promovarea României în domeniul muzical, artistic și cultural. Absolventă a Facultății de Interpretare Muzicală a Universității București, secția pian şi a Facultății de Interpretare Muzicală a Universității București, secția clavecin, Liana Mareş este pianist corepetitor la Opera Naţională Bucureşti. A avut colaborări cu Filarmonica „George Enescu” din București, Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” şi a susţinut recitaluri de pian la Ateneul Român, Sala Dalles, Muzeul Cotroceni, Muzeul Peleș. A întreprins, alături de ansamblul Operei Naționale București, turnee în Franța, Grecia și Israel. A urmat cursuri de perfecționare la Teatro „Alla Scala”. A mai concertat la Filarmonica Piteşti în stagiunile trecute. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile!

Sursa: Realitatea de Arges