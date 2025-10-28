ȘOFER DE AUTOBUZ MORT LA VOLAN ÎN PITEȘTI, DUPĂ CE I S-A FĂCUT RĂU ÎN TIMPUL CURSEI

Un accident grav a avut loc marți în centrul municipiului Pitești, după ce șoferul unui autobuz a murit la volan. Potrivit IPJ Argeș, bărbatul de 51 de ani a suferit o problemă medicală în timp ce conducea pe strada Negru Vodă.

Autobuzul a pătruns pe sensul opus și a lovit un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani, din Moșoaia. Impactul a fost ușor, însă manevrele de resuscitare efectuate la fața locului nu au reușit să-i salveze viața șoferului.

„Din verificările preliminare, s-a stabilit că bărbatul în cauză, de 51 de ani, din Pitești, având sensul de deplasare dinspre strada Victoriei spre bld. Nicolae Bălcescu, a pătruns pe sensul opus, posibil pe fondul unei afecțiuni medicale, împrejurare în care ar fi intrat în coliziune ușoară cu un autovehicul condus pe sensul opus de un bărbat de 39 de ani, din Moșoaia”, se arată în comunicatul IPJ Argeș.

La locul accidentului au intervenit cadrele medicale, însă în ciuda eforturilor depuse, șoferul autobuzului a fost declarat decedat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Pentru clarificarea cauzei medicale a decesului, urmează să fie efectuată o autopsie medico-legală.

Sursa: Realitatea de Arges