SINDICATELE DIN ADMINISTRAȚIE AMENINȚĂ CU GREVĂ GENERALĂ

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație anunță mobilizare la nivel național împotriva planurilor guvernului de restructurare a aparatului administrativ.

Sindicaliștii acuză executivul condus de Ilie Bolojan că pregătește „cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani” și avertizează că vor declanșa greva generală dacă nu se renunță la măsurile anunțate.

Prima etapă ar urma să fie o grevă de avertisment, ce presupune întreruperea activității timp de două ore în toate primăriile și instituțiile publice din țară. Dacă negocierile nu vor aduce un rezultat favorabil, sindicatele spun că vor trece la grevă generală.

„Politici hazardate, scrise din pix”

„Ne aflăm în fața unor politici hazardate, scrise din pix, care ignoră dialogul social și pun în pericol atât angajații, cât și serviciile publice esențiale pentru cetățeni.

Dacă Guvernul nu revine asupra acestor decizii, FNSA este pregătită să declanșeze grevă la nivel național în sectorul administrației publice!”, a declarat Bogdan Șchiop, președintele FNSA, citat de Agerpres.

Potrivit sindicaliștilor, intențiile Executivului vizează reduceri între 20% și 45% din posturile din administrația publică, măsuri adoptate fără analize de impact și fără consultare.

Revendicările FNSA

Sindicatele cer renunțarea la desființarea masivă a posturilor.

FNSA formulează mai multe solicitări:

eliminarea măsurilor care ar „politiza excesiv” administrația publică;

consultarea sindicatelor la orice decizie privind resursele umane;

respectarea criteriilor legale de concediere, pentru a proteja angajații aflați în prag de pensionare sau cu copii minori în întreținere.

„O perspectivă de reducere de personal în administrația publică cu orice procent mai mare de 10% se circumscrie concedierilor colective strict reglementate de legislația muncii”, avertizează federația.

Calendarul grevei va fi comunicat în perioada următoare, după consultările cu organizațiile sindicale din teritoriu. În cazul în care protestele vor fi declanșate, activitatea în primării și instituții publice ar putea fi serios afectată la nivel național.