ȘI-A ÎNJUNGHIAT IUBITUL DIN CAUZA ALCOOLULUI! O FEMEIE DIN VASLUI, ARESTATĂ PREVENTIV PENTRU 30 DE ZILE

De către
Realitatea de Arges
-

O femeie de 40 de ani din județul Vaslui a fost reținută de polițiști după ce și-a înjunghiat concubinul, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool.

Incidentul a avut loc pe 13 octombrie 2025, la miezul nopții, în orașul Murgeni. Potrivit anchetatorilor, femeia și-ar fi lovit partenerul cu un cuțit în zona spatelui, punându-i viața în pericol.

Conform medicilor legiști, bărbatul, în vârstă tot de 40 de ani, a suferit leziuni grave care necesită 25 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Ca urmare a probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, aceasta fiind cercetată pentru violență în familie.

Ulterior, ea a fost prezentată Judecătoriei Bârlad, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, la propunerea procurorilor.

Polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Murgeni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională a femeii.

Bărbatul rănit se află sub tratament medical, iar starea sa este monitorizată atent de cadrele medicale.

