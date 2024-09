SCANDAL ÎN LUMEA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ: MELODII PLAGIATE DE TRUPE CELEBRE

Trupe precum „Iris” și „Cargo” sunt acuzate de plagiat după melodii străine, dezvăluind o practică îngrijorătoare în industria muzicală românească.

Scriam, acum două numere ale „Jurnalului de Argeș”, că „Mugur de fluier” este plagiată. Dar în muzica de astăzi românească sunt multe alte trupe sau interpreți care au copiat melodii (uneori chiar și versurile) după trupe străine. În top, cu câte trei melodii copiate după alții, se află „Iris” și „Cargo”.

Astfel, „Iris” a copiat șlagărul „Să nu crezi nimic” după „Thin Lizzy” – „Don’t believe a word”, „De vei pleca” – după Whitesnake – „We wish you well” și „Trenul fără naș” – după „Judas Priest”, „Running wild”.

La rândul său, „Cargo” a plagiat: „Doi pași” (copiată după „Scorpions” – „Can’t live without you”, – „Destin” (copiată după „Black Sabbath” – „Electric Funeral”) și „Apocalipsa” (copiată dupa „Led Zeppelin” – „Kashmir”). Dar și „Sfinx”, și „Pasărea Colibri”, și „Compact”, și Ducu Bertzi au copiat melodii celebre străine fără nicio jenă.

Și nu sunt cover-uri, precum face Mira cu melodia plagiată a lui Bertzi („M-am îndrăgostit numai de ea”, copiată după Gianni Nazzaro – „Mi sono innamorato di mia moglie”), ci date ca originale. Cine nu crede să caute pe youtube. Firește, nu soliștii sunt cei vinovați, ci așa-ziși compozitori care le oferă spre interpretare diverse melodii. Din păcate, românii nu au cultură muzicală, înghițând totul ca fiind „original”.

Sursa: Realitatea de Arges