DECESUL ACTRIȚEI SHANNEN DOHERTY LA 53 DE ANI

Shannen Doherty, celebră pentru rolul din „Beverly Hills”, a pierdut lupta cu cancerul la vârsta de 53 de ani.

Shannen Doherty, cunoscută după rolul din Beverly Hills, a murit la 53 de ani. Actrița suferea de o boală cruntă și în ciuda tratamentelor, nu a mai putut fi salvată de medici. Shannen a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2015. Deși în următorii ani părea că învinge diagnosticul crunt, în 2020 actrița a anunțat că boala a revenit și chiar s-a răspândit în corp. Celebră în special pentru rolul Brendei din serialul „Beverly Hills”, Shannen a devenit un simbol al curajului după ce a trecut prin numeroase operații și tratamente chinuitoare de chimioterapie și radioterapie. În urmă cu câteva luni, actrița a declarat că vrea să lase totul în ordine în urma ei și chiar luase măsuri pentru a-și organiza bunurile și proprietățile. Pe lângă depozitele bancare, Shannen întocmise o listă cu bunurile sale pe care intenționa să le vândă sau să le doneze. Născută în Memphis, Tennessee, Doherty s-a mutat în Los Angeles împreună cu familia în copilărie și și-a început cariera la vârsta de 10 ani cu un rol în serialul „Father Murphy”. Michael Landon a văzut-o în serial și a distribuit-o în rolul lui Jenny Wilder în „Little House on the Prairie” la vârsta de 11 ani. Doherty a fost diagnosticată cu cancer la sân în februarie 2015, iar în 2017 a declarat că era în remisie. Dar până în 2019 cancerul a revenit și s-a răspândit. Ea a continuat să lucreze, cu roluri în filme TV, inclusiv „Dying to Belong” și „List of a Lifetime”. În iunie 2023, ea a declarat că a făcut radiații pentru cancerul care se răspândise până la creier. A fost căsătorită pentru scurt timp cu fiul lui George Hamilton, Ashley Hamilton, și cu jucătorul de poker Rick Salomon, iar în 2011 s-a căsătorit cu fotograful Kurt Iswarienko. Au depus actele de divorț în 2023.

Sursa: Realitatea de Arges