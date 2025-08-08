ȘEDINȚĂ CRUCIALĂ LA PSD. SOCIAL DEMOCRAȚII VOR DECIDE DACĂ MAI RĂMÂN SAU NU ÎN COALIȚIE, DUPĂ O SERIE DE DISPUTE

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat Biroul Permanent Național al partidului pentru ziua de luni, pentru a stabili poziția clară a formațiunii în ceea ce privește continuarea colaborării guvernamentale.

Decizia vine într-un moment de tensiuni accentuate în coaliție, după ce social-democrații au anunțat că își suspendă participarea la ședințele comune în semn de protest față de atitudinea USR privind funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu.

Conflictul a izbucnit după ce USR s-a opus decretării unei zile de doliu național și organizării funeraliilor cu onoruri pentru Ion Iliescu. Liderul USR, Dominic Fritz, a explicat că această poziție este motivată de dorința de a respecta memoria victimelor Revoluției și ale mineriadelor, adăugând că reprezentanții partidului nu vor participa la funeralii.

În replică, Sorin Grindeanu a acuzat USR de lipsă de respect, decență și umanitate față de primul președinte al României post-comuniste, anunțând că PSD nu va mai participa la nicio întâlnire a coaliției până când nu va exista o clarificare a relației dintre partide. Ca efect imediat, o ședință a coaliției în care urma să fie discutată reforma pensiilor speciale a fost amânată.

Absența USR de la funeraliile de stat a fost evidentă, în timp ce liderii PSD, PNL și alți oficiali guvernamentali au fost prezenți la ceremonii. Situația a amplificat și mai mult ruptura dintre partide, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi privind modul de funcționare a coaliției.

Disensiunile dintre PSD și USR nu se rezumă însă doar la episodul legat de funeraliile lui Ion Iliescu. În ultimele săptămâni au existat nemulțumiri în PSD legate de faptul că pachetul de măsuri fiscale adoptat recent nu a inclus decât un singur amendament propus de social-democrați, în timp ce mai multe inițiative ale acestora au fost respinse. Grindeanu a acuzat chiar USR că ar fi „plagiat” unele propuneri legislative ale PSD, adoptându-le ulterior fără a recunoaște sursa.

Un alt punct de fricțiune îl reprezintă calendarul alegerilor locale pentru Primăria Capitalei. USR, sprijinit parțial de PNL, a propus organizarea scrutinului în noiembrie, în timp ce PSD susține amânarea acestuia până în 2026, considerând că există motive administrative și logistice pentru o astfel de decizie.

Toate aceste conflicte se vor regăsi pe masa discuțiilor de luni, când Biroul Permanent Național al PSD trebuie să decidă dacă formațiunea își continuă colaborarea guvernamentală sau dacă ia în calcul ieșirea din actuala coaliție. Rezultatul acestor deliberări ar putea redefini echilibrul politic și configurația guvernamentală din perioada următoare.

Anunțul convocării BPN al PSD

Decizia de a convoca Biroul Național al partidului a fost făcut de Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook:

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.

În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului.

Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională.

Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.

PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile”, a scris președintele interimar al PSD.

