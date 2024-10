Vino la Centrul Multifuncțional pentru o seară magică de jazz alături de Trio Jazz&Pop Pitești și solista talentată Viorica Pintilie!

Vineri, 25 octombrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, Filarmonica Pitești organizează o seară de jazz cu Trio Jazz&Pop Pitești și solista Viorica Pintilie, absolventă a Școlii de Muzică din Chișinău și a unui curs master la Universitatea Națională de Muzică din București.

În program se regăsesc piese precum „What a difference a day made”, „I wish you love”, „Amado mio”, „Wave”, „La vie en rose”, „All of me”, „Baby”, „I’m a fool”, „Ver o mar”, „Stars fell on Alabama”, „Moon river”, „My one and only love”.

Fermecătoarea solistă Viorica Pintilie, cu o bogată experiență în jazz și numeroase apariții remarcabile, va încânta publicul cu vocea sa inconfundabilă. Biletele pot fi achiziționate de la casieria instituției și online, prețul variind între 30 și 40 de lei, cu reduceri pentru elevi, studenți și pensionari. Nu ratați această seară deosebită dedicată iubitorilor de jazz!

Sursa: Realitatea de Arges