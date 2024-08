ARCHANGELS FEST: Un Festival Muzical de Excepție la Topoloveni

Archangels Romania organizează Archangels Fest pe aerodromul din Topoloveni, un eveniment muzical de neratat.

Archangels Romania aduce în atenția publicului un eveniment muzical de excepție, Archangels Fest, care va avea loc în perioada 6-8 septembrie pe aerodromul din Topoloveni. Începând cu vineri, 6 septembrie, de la ora 18:00, participanții se vor putea bucura de spectacole live susținute de trupe remarcabile precum Nuanțe, My Queen by Dan Helciug, The RO/CK și BLACK Metallica din Serbia, care vor aduce tribut marilor nume din industria muzicală.

Sâmbătă, 7 septembrie, evenimentul continuă cu activități captivante, incluzând zboruri cu avionul pentru participanți, urmate de tradiționala paradă moto care va începe la ora 14. În seara zilei de sâmbătă, începând cu ora 18, vor urca pe scenă trupe precum Condorii Negri, Altar, Trooper și VUNK, aceasta din urmă prezentându-se pentru prima dată pe Aerodromul din Topoloveni. Pe lângă spectacolele muzicale, participanții se pot bucura și de concursuri interesante și băuturi alese oferite de organizatori.

Biletele pentru eveniment pot fi achiziționate în avans din rețeaua AmBilet, iar pe durata desfășurării festivalului vor fi disponibile și la intrare la tariful standard. Copiii sub 12 ani beneficiază de intrare gratuită. Archangels Fest este organizat în parteneriat cu Primăria Orașului Topoloveni și Consiliul Județean Argeș, având ca parteneri media „Jurnalul de Argeș” și Rock FM.

Sursa: Realitatea de Arges