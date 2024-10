DINAMO – FCSB: Un Director din Brăila Aduce Elevii la Meci

Dinamo – FCSB a adus spectatori de toate vârstele în tribunele Arenei Naționale. Un director din județul Brăila a adus 22 de elevi la meci prin programul „Școala altfel”.

Dinamo – FCSB a atras atenția unui public divers, de la copii la adulți, în ultimul meci de pe Arena Națională. Un director din județul Brăila a făcut o mișcare neobișnuită, aducându-și elevii la acest eveniment sportiv deosebit.

Conform informațiilor de la Fanatik.ro, 22 de copii dintr-o școală din Stăncuța, județul Brăila, au avut o experiență memorabilă la meciul Dinamo – FCSB. Aceștia au beneficiat de programul național „Școala altfel”, care a facilitat deplasarea la București pentru a urmări meciul. Clubul Dinamo a contribuit la această experiență, acoperind 50% din costurile de transport.

Directorul școlii, Giani Jurubiță, a mărturisit entuziasmul său pentru echipa Dinamo: „Eu de mic copil țin cu Dinamo. Suntem din comuna Stăncuța, județul Brăila, și am fost prezent la majoritatea ultimelor meciuri ale lui Dinamo. Cred că vom rămâne apropiați de-acum încolo, iar în perioada următoare vom mai veni. Am făcut 3 ore pe drum. Am primit 22 de bilete”.

Sursa: Realitatea de Arges