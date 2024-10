ANCHETĂ ÎN PAROHIA GLÂMBOC: CONFLICTE GRAVE ÎNTRE PREOȚI ȘI CÂNTĂREȚUL BISERICESC

Preoții din Parohia Glâmboc acuză că cântărețul bisericesc nu respectă tradițiile și comportamentul potrivit, generând conflicte violente.

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și Protoieria Pitești au demarat o anchetă după ce doi preoți de la Parohia Glâmboc, respectiv parohul Cristian Lazăr și preotul coslujitor Dumitru Alexandru Moise, fost paroh al bisericii, i-au făcut raport cântărețului bisericesc Gheorghe Uță. Apostolul Pavel spune în cântările bisericești: „Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre…” Însă ce se întâmplă când o cântare duhovnicească devine o „cântare” violentă?

Preoții l-au reclamat pe angajatul bisericesc că nu se îngrijește de cărțile sfinte, deteriorându-le, că mestecă gumă în timpul slujbelor, gumă pe care apoi o lipește pe mobilier, ori o aruncă prin biserică. Sau că iese din timpul utreniei ca să fumeze și nu respectă cântările liturgice, că inventează texte din Minei sau Apostol, cântând greșit, fără a deschide cărțile biblice sau că în luna august a.c nu a venit la o cununie. Dar și fapte mult mai grave, respectiv că l-a împins pe parohul Cristian Lazăr în altar cu intenția de a-l bate.

„În data de 3.09.2024, nu a vrut să vină la slujba înmormântării, deși dimineața a spus că vine. Ca să-și motiveze lipsa, a sunat cu 30 de minute înainte de începerea slujbei și a spus că el este plecat la Spitalul Călinești, cu un prieten, soția prietenului și copilul acestora și nu poate veni. Pentru că preotul Lazăr Cristian era singur, deoarece preotul coslujitor Moise Dumitru Alexandru era în concediu și nu avea cu cine face slujba înmormântării, i-a spus să vină la slujbă, pentru că nu poate amâna înmormântarea, urmând ca după slujbă să-și rezolve activitățile personale. Acesta a venit la biserică și a început să îi vorbească urât preotului paroh Lazăr Cristian, l-a împins în sfântul altar ca să îl bată, fiind liniștit cu greu de doamna M.V, spunând că se întâlnesc ei pe stradă…”, se arată în raport.

L-am contactat pe preotul coslujitor Dumitru Moise, semnatar al raportului, care ne-a relatat: „Sunt niște rapoarte făcute la protoierie, am înțeles că părintele paroh Lazăr a înaintat unul și la Arhiepiscopie. Am fost chemați la Protoierie și am discutat. Și-a luat un angajament, văd că nu prea se ține de el…Cât de cât, s-a mai schimbat. El a suferit mai demult o depresie, a fost într-o stare și mai rea, acum e mai bine. Dar să ajungi să dai în preot… au fost filmări făcute. Eu eram în concediu, am înțeles că l-a îmbrâncit pe părintele paroh. La început, când a fost angajat, după vreo doi ani, el s-a despărțit de soție, probabil atunci a suferit depresia asta, de atunci avea niște ieșiri. A fost internat în mai multe rânduri la Psihiatrie, la Județean 2. Este angajat din 2004, în primăvară. Are peste 20 de ani de muncă. Poate nu el voia să facă lucrurile astea, ci boala din el, zic eu. E ușor să faci rău cuiva, iar eu nu cu rătate i-am zis să se mute la o altă biserică, unde au nevoie de cântăreț. L-am luat pe toate părțile, să se pensioneze pe caz de boală, i-am spus. Se plânge de salariu. Păi astea sunt salariile, trebuie să ni le facem singuri. Nu știu cât îi dă statul, dar diferența trebuie să o facem în parohie. Ia în fiecare lună, cred că vreo 2000 de lei, dar ăsta este salariul. El zice că luăm noi mai mult… Sunt scrise toate în rapoarte. A semnat mai multe angajamente. Acum a venit un părinte consilier de la Arhiepiscopie, am fost convocați toți la Protoierie, a mai semnat iar un angajament, dacă mai are ieșirile astea i s-a spus să vină direct cu demisia”.

La rândul său, cântărețul bisericesc s-a plâns apropiaților că parohia unde lucrează de peste 20 de ani nu este o parohie săracă, ci una bogată. Și că în fiecare an preotul paroh cere și câte 50.000-60.000 de lei de la primărie și o duce bine. „Și-a cumpărat ultimul model de telefon și are pretenția să stau în fiecare zi 8 ore ca și cântăreț și să mă îngrijesc și de cimitir. Și asta pe 980 de lei salariu de la protoierie”, a afirmat Gheorghe Uță. În realitate, breasla cântăreților bisericești, în trecut respectată în comunitate, a ajuns să piardă ca urmare a salariilor mici și a deprofesionalizării. De 15 ani nu mai există școala de muzică pentru cântăreții bisericești care funcționa la Pitești și multe parohii nu mai au acest post ocupat.

Sursa: Realitatea de Arges