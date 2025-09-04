SCANDAL LA UN BOTEZ ÎN IAȘI. PREOTUL A CERTAT PĂRINȚII CĂ NU I-AU DAT COPILULUI SĂ MĂNÂNCE: „NU SUNT OMUL LUI DUMNEZEU!”

De către

Un botez dintr-o biserică din județul Iași, care trebuia să fie un moment de emoție și bucurie pentru familie, s-a transformat într-un incident tensionat. Preotul a întrerupt slujba și i-a certat pe părinți pentru că nu și-ar fi hrănit copilul înainte de ceremonie.

„Calm, calm, dar nici în halul ăsta! În loc să fac botezul, trebuie să aștept să-i dați mâncare. Ați întârziat, nu? Trebuia să-l hrăniți înainte să ajungeți aici”, s-ar fi auzit spunând slujitorul, vizibil iritat, conform relatărilor.

Dialogul s-a încordat rapid, iar părinții au încercat să aplaneze situația, cerându-și scuze și amintindu-i preotului că este „omul lui Dumnezeu”. Răspunsul acestuia i-a surprins pe cei prezenți: „Nu sunt omul lui Dumnezeu!”.

Slujba a continuat după câteva minute de reproșuri, iar copilul a fost botezat, însă imaginile filmate în biserică au ajuns în spațiul public și au provocat reacții dure.

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a condamnat comportamentul nepotrivit al preotului și l-a chemat să ofere explicații în fața superiorilor.

Potrivit surselor oficiale, acesta riscă o sancțiune disciplinară, cel mai probabil o mustrare scrisă. Incidentul a stârnit discuții aprinse în comunitate și pe rețelele sociale.

