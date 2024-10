PROFESORUL DE SPORT ENE LUCIAN – UN OAMENI DE EXCEPTIONAL

Profesorul Ene Lucian, cadru didactic dedicat și pasionat, a lăsat o amprentă puternică în comunitatea sa, fiind omagiat într-un moment solemn.

Sâmbătă, 5 octombrie a.c., profesorul de sport Ene Lucian din Comuna Oarja, județul Argeș, la vârsta de 89 de ani a trecut la cele veșnice și a fost înhumat la cimitirul din satul natal, Lăceni. La nefericitul eveniment au participat peste 250 de persoane, familie, rude, prieteni, foști profesori colegi, foști elevi care au practicat jocul de handbal, cetățeni.

Răposatul a fost un cadru didactic cu personalitate, a fost un profesor care a avut o mare pasiune pentru jocul de handbal și, vreme de circa 20 de ani, începând cu 1967, a învățat generații de elevi jocul de handbal. A fost un profesor dedicat, dornic să lase în urma sa ceva pentru comunitate, a fost adeptul principiului ca tinerii să facă sport, să se dezvolte fizic și mental, să se învețe cu disciplina încă din clasele de gimnaziu.

A fost un temperament coleric, o persoană atipică în sensul pozitiv, un om dibaci, un luptător, dobândind în timp notorietate. Avea putere de convingere față de părinții elevilor ca să-i lase la handbal. Datorită crezului pentru sport, devotamentului pentru profesie, dorinței de a face ceva însemnat pentru comunitate, instruind în tainele jocului de handbal generații de elevi, aceștia devenind ulterior tineri, le-a deschis orizontul, le-a oferit posibilitatea de a cunoaște oameni, de a lega prietenii, de a petrece momente frumoase în etapele firești ale adolescenței și tinereții.

În acest an s-au împlinit 50 de ani de când AS Oarja a dobândit titlul de vicecampioană națională sătească după finala pierdută la Turneul Final pe țară al Cupei Tineretului de la sate, disputată la Craiova în fața celor de la Giarmata-Timiș, care au fost mai buni. Pentru a ajunge în finala națională, a trebuit să câștige Cupa la nivel de județ cu 5 victorii, apoi să câștige un turneu zonal la Alexandria, unde AS Oarja a repurtat alte 5 victorii cu reprezentantele județelor, Teleorman, Dolj, Olt, Vâlcea și Ialomița.

La turneul final pe țară de la Craiova, până în finala cu timișorenii, a câștigat cu Sibiul, cu Alba și a făcut un egal cu Bihorul. După succesul repurtat au beneficiat de invitația la Sediul administrativ al județului, „Casa Alba”, pentru a primi felicitări, mici atenții și premii.

Profesorul răposat Ene Lucian a înființat în comună Asociația Sportivă, având componenți adolescenți care erau în clasa a VIII-a și adolescenți care terminaseră clasa a VIII-a și a înscris echipa cu numele de AS Oarja în Campionatul de handbal masculin seniori al Județului Argeș începând din toamna anului 1979. Timp de 19 ani, AS Oarja a activat în acest campionat și a fost singura echipă sătească alături de 11 echipe din Pitești (CSM, Petrochimistul, Dacia, CSU, AS Armata I – școala de ofițeri, AS Armata II – școala de subofițeri, Constructorul, Electromotor, Hidroenergia, Voința, Institutul de Subingineri), precum și Electronistul C de Argeș, Voința Câmpulung și AS Topoloveni.

Revenind la tristul eveniment, noi, cei 21 de foști coechipieri la Oarja, am fost prezenți și am fost alături cu inima față de familia îndurerată de iremediabila pierdere, am nutrit la unison un sentiment comun de compasiune, de profund regret și ne-am declarat public dragostea și respectul, i-am mulțumit ca un omagiu final pentru faptul că ne-a învățat jocul de handbal și că s-a pus în mod voluntar la dispoziția echipei până în 1988!

Bunul Dumnezeu să vă primească în Împărăția Sa, să vă ierte, să vă odihnească în pace și să vă fie țărâna ușoară, dragul nostru dascăl! Condoleanțe tuturor! Vă mulțumim, domnule profesor antrenor, învățător de handbal, LUCIAN ENE!

Text redactat de Gheorghe Bebe Nedelea Foto: Echipa CS Oarja, vicecampioană sătească în 1974. Răposatul Ene Lucian este primul din stânga, la bustul gol, urmat de semnatarul articolului, Gheorghe Bebe Nedelea

Sursa: Realitatea de Arges